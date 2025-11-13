Bülent Ersoy önceki akşam gittiği bir mekânda çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. Sanatçıya yanındaki kadının yemek yedirmesi çok konuşuldu.

Nihat Doğan da bugün sunuculuğunu üstlendiği programda o görüntülerle ilgili şoke edenbir iddia ortaya attı.

Doğan masada Ersoy'un karşısında oturan kişinin evli sevgilisi, sanatçıya yemek yediren kadının da onun eşi olduğunu öne sürdü.

Bülent Ersoy ise hakkında ortaya atılan bu iddiayı yalanladı. Ersoy, şu açıklamayı yaptı:

"Programı izlenmediği için, ilgi çekmek amacıyla beni konuşuyor"

"İddia edildiği biçimde bir yaşam tarzım asla ve asla bulunmamaktadır."

"Bu tür mesnetsiz söylentiler, bahsi geçen muhterem dostlarım olan ailenin de etik değerlerini ihlal etmektedir."

"Gerekli hukuki süreç başlatılacaktır."