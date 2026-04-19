Fragman adlı yeni şarkısının tanıtımında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy, boynundan ayaklarına kadar uzanan ışıltılı takılarıyla dikkat çekti. Özellikle Versace marka kolye ve yüzükleriyle adeta göz kamaştırdı. Takılarının fiyatı ve ağırlığıyla ilgili ise herhangi bir açıklama yapmadı.

KENDİNİ Tİ'YE ALDI

Basın mensuplarıyla sohbeti sırasında geçmişte muhabirlere sinirlendiği anları da esprili bir dille hatırlatan Ersoy, “Kimse ağzımın içine girmiyor” diyerek o anları tiye aldı.





İBRAHİM TATLISES'İ İSVİÇRE'DE BİLİYOR

Öte yandan İbrahim Savun’un, yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses ile ilgili sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Tatlıses’in hastanede olduğu hatırlatıldığında, “Kendisi İsviçre’de, nasıl görüşeyim?” diyen Ersoy’un, bu durumdan haberdar olmadığı öğrenildi.