Türkiye'de siyasal iletişimin önde gelen isimlerinden olan Bülent Hasan Tanla hayatını kaybetti.

Türkiye'nin ilk araştırma şirketlerinden biri olan Piar-Gallup Araştırma Şirketi'nin kurucusu olan ve uzun yıllar boyunca da CHP'de yapan Bülent Tanla alzheimer tedavisi görüyordu.

Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YK Üyemiz Hasan Tanla'nın babası ve Onur Üyemiz Bülent Hasan Tanla vefat etmiştir. Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Merhumun cenaze namazı yarın Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak akabinde Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü Mezarlığı’na defnedilecektir."

Bülent Hasan Tanla kimdir?

Anketör, editör, iş adamı, siyasetçi, Piar-Gallup Araştırma Şirketi Kurucusu, eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Danışmanı, CHP Genel Başkan Başdanışmanı, 20. ve 21. Dönem İstanbul Milletvekili.

Lise öğrenimini Saint-Benoit Fransız ve Pertevniyal Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini 1971 yılında bitirdi.

1975 yılının Ağustos ayında PİAR araştırma şirketini kurdu. 1983 yılında Gallup zinciri içinde 1995 yılına kadar PİAR Gallup olarak Türkiye’de çok sayıda piyasa ve kamuoyu araştırmalarının önderliğini yapan kuruluşun başkanlığını yürüttü.

1995 yılındaki seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne CHP’den 20. Dönem İstanbul Milletvekili olarak girdi. 1997-1998 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı oldu, 3 dönem MYK üyeliği yaptı. Ayrıca, 2000-2002 yılları arasında Genel Başkan Başdanışmanı görevini sürdürdü.