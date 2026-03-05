Çift, mutlu pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu, ilişkilerinin birinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

'365 gün, 5 saat ve 49 dakika...'

Instagram'dan birlikte oldukları kareleri yayımlayan Şakrak, beğeni toplayan gönderisine; ''Yıl: Yer yuvarlağının Güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman. Çok seviyorum seni. 1. yıl'' notunu düştü.

Bülent Şakrak kendisinden 17 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü ''Gülüşü gülden güzel kıvırcığım.. İyi ki doğmuşsun. Seni Seviyorum'' sözleriyle kutlamıştı.