2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, bir dönem evlilik terapisi alarak sorunlarını çözmeye çalışsa da başarılı olamadı. Oyuncu çift, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 8 yıl süren evlilikleri, 10 Temmuz 2023'te resmi olarak sona erdi.

Biten evliliğin ardından Şakrak'ın bir dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı ve bu nedenle evliliğini bitirmek istediği iddia edildi. Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" dedi.

Ancak Akpınar'la olan bu birliktelik de kısa sürmüş ve hemen akabinde Şakrak, kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la yeni bir aşka yelken açtı.

Şakrak, mutluluğu Kirman'da da bulamadı. Ünlü oyuncu, altı ay önce Kirman'la olan bütün fotoğraflarını silerek, ayrılığı duyurdu.

Bülent Şakrak'ın geçen mayıs ayında da gönlünü 31 yaşındaki ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdığını paylaştığı fotoğraf ile ilan etmişti.

Şakrak ile Arabacıoğlu'nun aşkı doludizgin devam ediyor. Çift, mutlu pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak çift, doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi.

Duygu Arabacıoğlu 48 yaşına giren sevgilisi Bülent Şakrak'ın doğum günü kutlamasında çekilen fotoğrafları romantik sözlerle paylaştı: "Sen ki başıma gelen en özel, en güzel şey.. İyi ki! Nice kahkahalarımıza ve birlikte geçecek harika yaşlara."

Şakrak da sevgilisinin gönderisine ''Seni seviyorum'' notunu düştü.



