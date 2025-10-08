Bulgaristan’da bugünden itibaren mağazalar ve işletmeler, ürün ve hizmet fiyatlarını hem leva hem euro olarak göstermediklerinde para cezası alacak. Bu uygulama, ülkenin euroya geçiş hazırlıkları kapsamında yeni bir denetim aşamasının başlangıcını işaret ediyor.

Tüketici Koruma Komisyonu (CPCo) yetkilileri, tüm ürün ve hizmetlerde fiyatların aynı yazı tipi, boyut ve renkte iki para biriminde de açıkça gösterilmesi gerektiğini belirtti. Nakit fişlerde de artık çift fiyatlandırma zorunlu.

BULGARİSTAN'DA ÇİFT FİYAT DÖNEMİ

İhlallerde uygulanacak cezalar, ilk defa kuralı ihlal eden işletmeler için 50–200 leva, tekrar eden ihlallerde ise 800 leva’ya kadar çıkabiliyor. Yetkililer, iki aylık uyum süresinin sona erdiğini ve CPCo ile Ulusal Gelir Ajansı’nın (NRA) yeni kurallara uyumu denetlemek için ortak kontroller başlattığını açıkladı.

Yeni düzenleme ayrıca işletmeleri, kasalarını çift fiyat standardına uygun olarak yeniden programlamaya zorluyor. NRA’nın Stara Zagora ofisinden Galena Nedkova, işletmelerin yaklaşık yüzde 90–95’inin fişlerde çift fiyat uygulamasına uyduğunu söyledi.

CPCo’dan Vasil Donev ise yasanın, fiyatın önce hangi para biriminde gösterileceğini belirtmediğini, önemli olanın her iki değerin eşit biçimde sunulması olduğunu vurguladı.

Ayrıca, CPCo ülke genelinde bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Bugün Valchi Dol, Kaolinovo, Sredets, Roman ve Kardzhali Bölgesi’ndeki Chernoochene köyünde euroya geçiş hakkında işletmelere ve tüketicilere bilgiler veriliyor.

Sofya’da ise sanayi kapitali derneği ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen bir forumda, euroya geçişte sahtecilik ve dolandırıcılıkla mücadele, kurumlar arası koordinasyon ve sorumlu ticaret uygulamaları ele alınıyor.