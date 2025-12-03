Trabzon'da yaşayan Ülkü Koçoğlu, pandemi döneminde yakaladığı iş fırsatıyla hayatını değiştirdi. Yaptığı araştırmalar sonucunda kara salyangoz yetiştirmeye başlayan Koçoğlu, Bulgaristan'dan Helix Aspersa Maxima türü 600 kilogram anaç ve 500 bin yavru salyangoz getirdi ve kısa sürede üretime başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi çoğu kişiyi işsiz bırakırken Koçoğlu ise araştırmalar yaparak kara salyangozun ihracat potansiyeline sahip olduğunu fark etti. Detaylı inceleme sonrasında ürerim çiftliği kurup 600 kilogram anaç ve 500 bin yavru salyangoz Trabzon’a getirildi.

6 DÖNÜMLÜK ARAZİDE TESİS KURDU DÜNYAYA AÇILDI

Ortahisar ilçesine bağlı Geçit Mahallesi’nde 6 dönümlük arazide kurulan tesis kurdu. Kısa sürede kara salyangoz işine adapte olan Koçoğlu, 1,5 yıldır üretim yapmaya devam ediyor. Salyangozların yumurtalar ve salyalarını özenle toplayan Koçoğlu, hayvanın özü, kabuğu ve gübresini de üretim zincirinde değerlendiriyor. Zamanla kozmetik sektörüne yönelik yeni ürünler de geliştirmeye başladı.

HEM AVRUPA HEM ORTA DOĞU'DAN YOĞUN TALEP VAR

Yurt dışı pazarlarında da ilgi gören kara salyangoza dair yüz temizleme jelinden cilt toniğine, yaşlanma karşıtı gece kreminden çatlak kremine kadar 10 farklı doğal bakım ürünü üretti. Fakat tesiste en dikkat çeken ürün ise salyangozun yumurtasında elde edilen beyaz havyar.

Yüksek katma değerli bu ürün uluslararası pazarda 3 bin Euro seviyelerinde satılıyor. Ve ihracatta önemli bir yeri var. Salyangozlara karşı bir ön yargı olduğunu ifade eden Koçoğlu, Avrupa başta olmak üzere özellikle Orta Doğu'dan yoğun talep olduğunu ifade etti.