2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında A Milli Takım, Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Grup etabında Gürcistan'ı mağlup eden ve ikinci maçında İspanya karşısında ağır bir yenilgi alan Ay-Yıldızlı ekip, deplasmanda 3 puan alarak Dünya Kupası'na katılma umutlarını diri tutmak istiyor.

Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercih ettiği ilk 11'de belli oldu.

İLK 11'LER:

Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov, Despodov, Bozhinov, Hristov, Petkov, Chochev

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem