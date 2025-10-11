2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında A Milli Takım, Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Grup etabında Gürcistan'ı mağlup eden ve ikinci maçında İspanya karşısında ağır bir yenilgi alan Ay-Yıldızlı ekip, deplasmanda 3 puan alarak Dünya Kupası'na katılma umutlarını diri tutmak istiyor.
Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercih ettiği ilk 11'de belli oldu.
İLK 11'LER:
Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov, Despodov, Bozhinov, Hristov, Petkov, Chochev
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem