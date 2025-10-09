A Milli Futbol Takımı, E Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grupta ilk maçında Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederek moral bulan, ancak İspanya karşısında 6-0 gibi ağır bir yenilgi alan milliler, bu kez sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Bulgaristan-Türkiye maçını hakem Luis Godinho’nun yöneteceği açıklandı. Godinho'nun yardımcılığını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

Portekizli hakem son olarak Avrupa Ligi'ndeki Freiburg-Basel maçını yönetmişti.

FENERBAHÇE MAÇINDA DÜDÜK ÇALDI

Godinho, 30 Ocak 2025'te oynanan Midtyylland-Fenerbahçe maçında düdük çalmıştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona ermişti.