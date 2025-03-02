Bulgarlardan tüm Balkanlara yayılan Marteniçka geleneği her yıl Mart ayının ilk günü yapılıyor. Peki nedir bu Marteniçka? Balkanlarda bu gelenek neden yapılıyor? Duyunca siz de şaşıracaksınız.

MART'IN İLK GÜNÜ BİLEKLERE TAKILIR

Balkan kültürünün en eski geleneklerinden biri olan Marteniçka, baharın gelişi için yapılan geleneksel ritüellerden biri. Kırmızı ve beyaz iplerle yapılan bileklikler Mart ayının ilk günleri takılır. Bunun amacı doğanın canlanması, mutluluk, sağlık ve şans getirmesi anlamına gelir.

BULGARLARIN BAHAR GELENEĞİ

Hikayesi Bulgaristan'da başlıyor. Bulgarlar 1 Mart'ta Baba Marta'nın yani Marta Nine, günlerinin başladığına inanır. Çok eski bir gelenek olan Marteniçka, Bulgarlara has bir gelenektir. Mart başlangıcında takılan kırmızı-beyaz bileklikler, bir kırlangıç ya da leylek görüldüğünde çıkarılır. Daha sonra bu bileklik çiçek açan bir ağaca bağlanır.

MEYVE VEREN BİR AĞACA BAĞLANIR

Bazı bölgelerde ise bu meyve veren bir ağaçtır. Bu bilekliği bazıları da büyük bir taşın altına gömeler. Böylelikle hem dilekler gerçekleşmiş oluyor hem de baharın gelişi kutlanıyor. Nazardan korunma için eski zamanlarda insanlar ve hayvanlara takılan martenistalar, ayrıca hastalıklardan korunmak için altın ya da gümüş bir paraya bağlanırmış.

Yalnız bu bilekliği size birinin hediye alması gerekiyor.