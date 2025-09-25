2018 yılında Río Abiseo Ulusal Parkı’nda yürütülen bilimsel bir keşif sırasında, Silvia Pavan liderliğindeki ekip aslında gizemli bir sincap türünü arıyordu. Ancak araştırma sırasında karşılarına çıkan küçük bir memeli, tüm dikkatlerini üzerine çekti. Rengi kırmızımsı kahverengi olan bu canlının yüzünde maske benzeri izler bulunuyordu.

Pavan, bu hayvanı gördüğü anda bunun sıradışı bir tür olduğunu anladığını belirtti. Çünkü bu tip keseli fare türleri genellikle bu kadar yüksek rakımlarda yaşamıyor. Keşif yapılan bölge, deniz seviyesinden tam 2 bin 664 metre yüksekte yer alıyor.

Keşfin ardından ekip, bu yeni türün DNA ve fiziksel özelliklerini yıllar boyunca inceleyerek dünyanın farklı yerlerindeki müze koleksiyonlarındaki örneklerle karşılaştırdı. Haziran ayında yayımlanan detaylı bilimsel çalışmayla birlikte, bu yeni tür Marmosa chachapoya adıyla resmen tanımlandı.

İsim, İnka İmparatorluğu öncesinde Peru’nun kuzeyinde yaşamış olan Chachapoya halkına ithafen verildi. “Bulut ormanının insanları” olarak bilinen Chachapoya halkı, nemli ve sarp arazilerde, genellikle yüksek zirvelerde evler inşa ederek yaşamıştı.

Bugün Río Abiseo Ulusal Parkı sınırları içerisinde 30’dan fazla arkeolojik alan bulunuyor ve bu bölgelerin birçoğu Chachapoya kültürüyle ilişkilendiriliyor. Ancak park sadece arkeolojik zenginlikleriyle değil, aynı zamanda dünyada yalnızca burada bulunan hayvan ve bitki türleriyle de korunmaya değer bir alan.

Bölge aynı zamanda bir dönem nesli tükendiği düşünülen sarı kuyruklu yünlü maymun (Lagothrix flavicauda) gibi nadir türlere de ev sahipliği yapıyor. Yeni keşfedilen Marmosa chachapoya, bu benzersiz biyolojik çeşitliliğin önemli bir parçası olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca ekip, bu keşfin yanı sıra henüz bilim dünyası tarafından tanımlanmamış başka hayvanlar da gözlemledi. Bunlar arasında yarı sucul bir kemirgen türü de bulunuyor ancak bu türlerin resmi tanımlamaları henüz yapılmadı.

Silvia Pavan’a göre bu keşif, bilimin keşif gücünün ve özellikle Río Abiseo gibi ulaşılması güç doğal alanların korunmasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.