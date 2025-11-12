Stresli bir iş görüşmesinden hemen önce veya kalabalık bir toplu taşımada gelen bunalma anında hızlı bir gevşeme yöntemine mi ihtiyacınız var? Çözüm, son dönemde TikTok'ta hızla yayılan ve kökenleri yüzlerce yıl öncesine dayanan bir teknikte gizli olabilir: kulak memenizi sıkıştırmak.

Bazı terapistlere göre bu basit hareket, stresi saniyeler içinde azaltma potansiyeline sahip.

Yöntem, geleneksel Çin tıbbındaki akupresür uygulamasına dayanıyor. Bu inanışa göre, vücudun belirli noktalarına (bu durumda kulak memesi) yapılan baskı, enerji blokajlarını serbest bırakır ve vücudun kendi kendini iyileştirme gücünü uyarır.

Ancak bu kadim teknik, günümüzde TikTok sayesinde yeniden keşfedildi. Teresa isimli bir kullanıcının kulak memesine baskı uygulayarak nasıl sakinleştiğini gösterdiği video, yorumlarda büyük şaşkınlık yarattı. Bir kullanıcı tekniği dener denemez esnediğini belirtirken, bir diğeri "aylardır hiç bu kadar rahat olmamıştı" yorumunu yaptı.

Peki, bu sadece bir plasebo etkisi mi?

Amerikalı psikoterapist Erica Schwartzberg'e göre, hayır. Schwartzberg, kulak memenizi çekmenin "kendi sinir sisteminizle etkileşim kurmanın doğrudan bir yolu" olduğunu ve plasebodan daha fazlasını ürettiğini belirtiyor. Uzmana göre bu basit hareket, kalp atış hızını yavaşlatma potansiyeline sahip olan ve parasempatik sinir sistemini (vücudun "dinlen ve sindir" modu) yöneten vagus sinirini doğrudan harekete geçiriyor.

Stres anında sakinlik bulmak için lavanta koklamak, 8D ses teknolojisiyle rahatlatıcı müzik dinlemek veya sosyalleşmek gibi birçok farklı yöntem bulunuyor. Ancak akupresür tekniğinin strese ek olarak uyku bozuklukları, sindirim problemleri ve çeşitli ağrıların hafifletilmesinde de kullanıldığı biliniyor.

Nabzıızı yavaşlatır

Los Angeles'tan terapist Gayane Aramyan da "Busted" dergisine verdiği demeçte bu bilgiyi doğruluyor: "Kulak memenizi çekmek nabzınızı yavaşlatabilir, stres hormonlarının seviyesini düşürebilir ve genel olarak çok daha rahat hissetmenize yardımcı olabilir."

Aramyan, ister uykuya dalma güçlüğü çekin, ister işe gidip gelmenin yarattığı anlık stresi yönetmeye çalışın, bu basit tekniği herkesin denemesini tavsiye ediyor.

60 saniyede hızlı gevşeme

Bu yöntemi gizlice uygulamak oldukça basittir ve sadece 30 ila 60 saniyenizi alır:

Hafif basınç: Kulak memenize baş ve işaret parmağınızla hafif ila orta derecede bir basınç uygulayarak dairesel hareketlerle masaj yapın.

Hafif çekme: Bazı insanlar masaj yerine kulak memesini nazikçe aşağı doğru çekmeyi daha etkili bulmaktadır.

Tüm kulağı dahil edin: TikTok'ta popüler olan bir başka varyasyonda ise, en etkili sonuç için sadece kulak memesi değil, üst kulak kepçesi de dahil olmak üzere tüm kulağa masaj yapılması öneriliyor.