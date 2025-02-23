The Journals of Gerontology dergisinde boş zamanlara dair yapılan bazı eylemlerin beyin üzerinde ciddi etkileri olduğuna dair bir araştırma yayımlandı. Özellikle 60 yaş üstü yetişkinler için bu araştırma , Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkları önem teşkil ediyor.

TELEVİZYON İZLEMEK BEYNİ TEMBELLEŞTİRİYOR

Yapılan araştırmada, müzik dinleme, okuma ya da bir enstrüman çalma zihni zorladığı ve düşünme kapasitesini artırdığı ortaya çıktı. Fakat, televizyon izlemek tam tersi bir etki yaratıyor. Uzmanlar televizyon izleme davranışını 'beynimizi kapatabilecek' bir aktivite olarak adlandırıyor.

EGZERSİZLER VE HOBİLER ZİHNİ GELİŞTİRİYOR

Araştırma, demans vakalarının yüzde 45'inde değiştirilebilir yaşam tarzının önemini vurguluyor. Bunun için de beyni uyarabilen aktiviteler yapılması öneriliyor. Bunlar arasında yaşam kalitesini yükseltecek yürüyüşler de yer alıyor.

WHO, 150 DAKİKALIK AKTİVİTE ÖNERİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) haftada en az 150 dakika fiziksel aktivite öneriyor. Bu aktivitelerin hepsi hafızayı geliştiriyor. Ayrıca, aktiviler kadar beyne iyi gelen yiyecekleri tüketmek de önemli. Bunlar arasında yoğurt, yeşil yapraklı sebzeler, E vitamini içeren meyveler yer alıyor.