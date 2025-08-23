Bundesliga'nın ilk haftasında Eintracht Frankfurt sahasında Werder Bremen'i konuk etti. Maça ilk 11’de başlayan milli oyuncumuz Can Uzun maça damga vurdu.
19 yaşındaki milli oyuncu, 22. dakikada ceza sahası dışından Werder Bremen kalesine müthiş bir gol attı. Genç yıldız harika golünün yanına 2 de asist eklemeyi başardı. Milli oyuncunun bu performansı sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Mücadeleyi Frankfurt 4-1 kazandı.
Can Uzun 74. dakikada yerini alkışlarla Mario Götze'ye bıraktı.
Can Uzun müthiş vurdu🚀 pic.twitter.com/4AmBTg09rp— Tivibu Spor (@tivibuspor) August 23, 2025