Küresel emtia piyasaları yılın sonuna güçlü bir ivmeyle girerken, 19 ürünü izleyen CRB Endeksi yıllık bazda yüzde 11,5 artışla son üç yılın zirvesine yaklaştı. Bloomberg Emtia Toplam Getiri Endeksi de yılbaşından bu yana yüzde 13 yükseldi. Citi Research’ün “Küresel Emtia Görünümü 2026” raporuna göre, altın ve gümüşteki boğa piyasası devam edecek ancak ralli kademeli biçimde endüstriyel metallere yönelecek.

DEĞERLİ METALLERDE BOĞA PİYASASI SÜRÜYOR

Altın fiyatı için Citi’nin yeni tahmini ons başına 4.000 dolar olurken, yatırım talebindeki artış metalin hem döngüsel hem de yapısal destek bulduğunu gösteriyor. Gümüş ise yatırım ve sanayi talebinden çift yönlü destek almayı sürdürüyor. Buna karşın Brent petrol için görünüm daha ılımlı. OPEC+ üretim artışları ve Çin’in yüksek stokları nedeniyle fiyatların 60-62 dolar bandında dengelenmesi bekleniyor.

SANAYİ METALLERİNDE YENİ TALEP DALGASI

2026’da küresel teşviklerin etkisiyle büyümenin toparlanacağı, enerji ve teknoloji yatırımlarının artacağı öngörülüyor. Uzmanlara göre bu tablo, yatırımcılar için “değerli metallerden endüstriyellere geçiş yılı” anlamına geliyor. Bakır fiyatının ton başına 12.000 dolara, alüminyumun ise yüzde 50’ye varan artışla yeni rekorlara ulaşması bekleniyor. ABD’nin büyümeyi destekleyici adımları, bu metalleri öne çıkaran temel unsur olarak değerlendiriliyor.

ALTERNATİF SENARYO: GÜÇLÜ DOLAR, ZAYIF EMTİA

Citi, güçlü doların yeniden devreye girmesi durumunda emtia fiyatlarında geri çekilme olabileceğini belirtiyor. Bu senaryoda altın 3.200 dolara, gümüş ise yüzde 15’e varan düşüşle gerileyebilir. Enerji cephesinde uranyumun 100 dolar, paladyumun ise kısa vadede yukarı potansiyel göstermesi bekleniyor. Tarım emtialarında ise rekor üretimle Arabica kahve fiyatlarının 3 doların altına inebileceği, AB karbon piyasasında ise EUA fiyatlarının 95 euro seviyesine tırmanabileceği öngörülüyor.

2026’ya girerken küresel emtia piyasalarında tablo karmaşık. Jeopolitik gerilimler, Fed politikaları ve doların seyri, yeni yılda hem kazanç fırsatlarını hem de riskleri belirleyecek temel faktörler olacak.