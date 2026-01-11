Olay, saat 01.20 sıralarında D-100 Karayolu Kaynarca mevkiinde Tuzla yönünde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki servis minibüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı KADIN DA ARAÇTAN İNDİ Gerginliğin büyümesi üzerine hafif ticari araç sürücüsü, servis minibüsünü Kaynarca’dan Gülzyalı’ya kadar takip etti. Bir süre sonra korna çalarak minibüsün önünü kesen sürücü araçtan inerek bağırmaya başladı; yanındaki kadın da araçtan indi. 'SENİ VURURUM' Taraflar arasında sözlü tartışma sürerken hafif ticari araç sürücüsünün küfür ve hakaretler ederek servis minibüsünün camını yumrukladığı, “Seni vururum” diyerek tehditte bulunduğu görüldü. Servis minibüsü şoförünün sakinleştirme çabalarına rağmen öfkesini sürdüren sürücü, bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar araç içi kamera kayıtlarına yansıdı.

