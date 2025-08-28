Bir otomobil satın alındığında ilk 3–5 yıl genellikle garanti kapsamında olduğundan fazla masraf çıkarmaz. Ancak bu dönem aynı zamanda aracın en hızlı değer kaybettiği süreçtir. Üç yıl içerisinde aracın sıfır fiyatının yarısına kadar değer kaybı yaşanabiliyor. Bu nedenle ilk yıllarda satış yapmak çoğu zaman avantajlı olarak görülmüyor.

SATMAK İÇİN EN UYGUN YAŞ ARALIĞI

Uzmanlara göre 5–8 yaş aralığı, ikinci el satış için en uygun dönemdir. Bu süreçte araç hem değerini koruyor hem de büyük arızalarla karşılaşılmıyor. Satıcı, aracını makul bir fiyatla elden çıkarırken, alıcı için de cazip bir ikinci el seçeneği ortaya çıkıyor.

KİLOMETREDE KRİTİK EŞİK 150 BİN

150 bin kilometre sınırından sonra araçlarda bakım ve onarım masrafları artmaya başlıyor. Şanzıman, katalizör ve elektronik sistemlerde arızalar görülebiliyor ve bu tamirler aracın değerinin yarısına kadar maliyet doğurabiliyor. Özellikle 8 yaş üstü araçlarda masraflar hızla çoğalıyor.

Paslanma sorunu yalnızca eski araçlarda değil, görece yeni modellerde de ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, kaporta cilasının kalıcı bir çözüm olmadığını, en etkili yöntemin koruyucu film uygulaması olduğunu belirtiyor. Bu sayede aracın kaporta ömrünün uzatılabileceği ifade ediliyor.