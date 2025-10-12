Muğla’nın Milas ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru hakkında yayımlanan bir haber, yerel basınla siyasi teşkilat arasında kriz çıkardı. Doğuş Gazetesi’nin “Milas AK Parti İlçe Başkanı Hakkındaki Aşk İddiaları Muğla’yı Salladı” başlıklı haberinin ardından başlayan tartışmalar hukuki sürece taşındı.

Haberde yer alan iddialar üzerine Doğru, kendisine yönelik “asılsız ithamlar ve kişilik haklarına saldırı” gerekçesiyle hem gazeteci Mustafa Tunç hem de gazete hakkında suç duyurusunda bulundu.

MAHKEMEDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Doğru’nun şikâyeti üzerine Milas 1. Aile Mahkemesi, 6284 sayılı yasa kapsamında Mustafa Tunç hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Ardından Milas Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tunç’u akşam saatlerinde gözaltına aldı.

Gazeteci Tunç’un, “kişisel verileri hukuka aykırı biçimde kullanmak, yalan haber yapmak ve iftirada bulunmak” suçlamalarıyla bugün savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

“AİLE BİRLİĞİMİ HEDEF ALAN İFTİRA KAMPANYASI”

AK Parti Milas İlçe Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

“Şahsımı hedef alan, aile birliğimi ve kişilik onurumu zedelemeye yönelik bir iftira kampanyası yürütülmektedir” diyen Doğru, söz konusu haberin tamamen asılsız iddialara dayandığını vurguladı.

Doğru, “Etik değerlerin hedef alındığı bu çirkin girişimlerin halkımızın vicdanında hiçbir karşılık bulmayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“YASAL HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ”

Doğru, açıklamasında hem kendisini hem de AK Parti Milas İlçe Teşkilatı’nı hedef alan yayınların uzun süredir devam ettiğini savundu:

“Uzun süredir beni, yönetim kurulu üyelerimizi ve teşkilatımızı hedef alan iftira içerikli birçok yayın yapılmaktadır. Özellikle, söz konusu kişinin AK Parti İlçe Başkanlığı’na gönderdiği abonelik faturalarının ödenmemesi sonrasında bu saldırıların artması, basın yoluyla yapılan bu girişimlerin kişisel ve kasıtlı bir amaca hizmet ettiğini göstermektedir.”

Son olarak, “Bu mesnetsiz iddiaları kaleme alan ve yayımlayanlar hakkında gerekli hukuki süreci başlattık. Tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.” ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.