Süper Lig devi Galatasaray’a kupa eşleşmesi için Fethiye İlçe Stadı’nın bitişiğindeki Gençlik Merkezi’nin spor salonu tahsis edildi. KADIN TUVALETİNİ KULLANMAK ZORUNDA KALDILAR Soyunma odasına çevrilen salona elektrikli ısıtıcılar yerleştirildi. Galatasaraylı futbolcular tesiste kadın tuvaletlerini ve duşlarını kullanmak zorunda kaldı. Maç sonu basın toplantısı da yine Fethiye Gençlik Merkezi’ndeki giriş holünde yapıldı. Maç öncesi 3 bin kişilik portatif tribün kurulan statta saha kenarına portatif basın tribünü de yapıldı. Fethiyespor - Galatasaray maçının biletleri 5-20 bin TL arası satılmıştı.

