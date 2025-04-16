İngiltere'de bulunan ve en köklü natürist kulüplerinden biri olan Liverpool Sun and Air Club, 1993 yılından bu yana natüristik bir çizgiyle faaliyet gösteriyor. Yeni misafirleri için de dikkat çeken bir kural uygulamaya başladı: Üç ziyaretlik striptiz kuralı

TEK BİR PRENSİM VAR

Karavan ya da kamp aracıyla konaklama imkanı sunan kulüpte tek bir prensim var: Natürizm cinsellikle ilgili değildir; doğallık ve özgürlükle ilgilidir.

SADECE OTOPARKTA GİYİNMEK ZORUNLU

Kulüpte sadece oto parkta kıyafet giymek zorunlu. Onun dışında diğer alanlarda çıplaklık tamamen serbest. Diğer bir kural ise kulübü 3 kez ziyaret edenler kıyafetlerini çıkarmadıysa bir daha çağırılmıyorlar.

SAYGI DUYMAYANLARI AĞIRLIYORLAR

Natürizm hareketinin sık sık yanlış anlaşıldığını söyleyen Belçikalı natürist çift Nick ve Lins, bu yaşam tarzının cinsellikle ilgisi olmadığını vurguladı. Buna saygı duymayanları ise ağırlamak istemiyorlar.