Dünyanın en izole yerleşimlerinden biri olan Tristan da Cunha, modern yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alan bankacılık sistemlerinden tamamen uzak yapısıyla yeniden gündeme geldi. Güney Atlantik Okyanusu’nun ortasında yer alan bu küçük ada yerleşiminde kredi kartı kullanılmıyor, ATM bulunmuyor ve dijital ödeme sistemleri tamamen devre dışı.

MODERN DÜNYANIN DIŞINDA

Birleşik Krallık’a bağlı denizaşırı topraklardan biri olan Tristan da Cunha’ya sadece gemiyle ulaşım sağlanabiliyor. Uçak seferinin bulunmadığı ada, en yakın kara parçasına binlerce kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu durum, adadaki yaşamı modern dünyadan neredeyse tamamen koparıyor.

TÜM ALIŞVERİŞLER NAKİT PARA İLE YAPILIYOR, KREDİ KARTI YOK

Yaklaşık 200 kişilik nüfusa sahip adada tüm alışverişler nakit para ile yapılıyor. Ancak döviz bozdurmak da her zaman mümkün olmuyor. Ada sakinleri ve ziyaretçiler, yanlarında yeterli miktarda nakit bulundurmadıkları takdirde günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanabiliyor.

EN ÖNEMLİ YAŞAM ALANLARINDAN BİRİ

Adanın tek yerleşim yeri olan Edinburgh of the Seven Seas’te hayat büyük ölçüde balıkçılık, tarım ve özellikle ıstakoz ihracatına dayanıyor. Kapalı topluluk yapısı ve sınırlı imkânlar nedeniyle genç nüfusun önemli bir bölümü adadan ayrılmayı tercih ediyor. Öte yandan Tristan da Cunha, insan etkisinin son derece sınırlı olduğu doğal yapısıyla da dikkat çekiyor. Ada, bazı penguen ve deniz kuşu türlerinin dünyadaki en önemli yaşam alanlarından biri olarak biliniyor.