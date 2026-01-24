Dünyanın en büyük yüzen gecekondu mahallesi olarak bilinen ve "Afrika'nın Venedik'i" olarak adlandırılan Makoko, Nijerya hükümetinin başlattığı tartışmalı yıkım operasyonlarıyla yerle bir ediliyor. Lagos Lagünü üzerinde yükselen binlerce derme çatma ev, iş makineleriyle yıkılırken; on binlerce insan evsiz, savunmasız ve yaslı bir şekilde geride kaldı.

RESMİ BİR STATÜ KAZANAMADI

19. yüzyılın sonlarında Egun halkı tarafından bir balıkçı köyü olarak kurulan Makoko, yüzyılı aşkın süredir Lagos’un balık, kereste ve iş gücü ihtiyacını karşılıyordu. Ancak modern megakent Lagos'un gölgesinde kalan bu yerleşim yeri, hiçbir zaman resmi bir statü kazanamadı. Tapusuz yapılar ve plansız büyüme, topluluğu bugün hükümetle kanlı bir hesaplaşmanın eşiğine getirdi.

"BU ACI ÇOK FAZLA"

Son yıkım dalgası, beraberinde ağır bir insani bilanço getirdi. Yerel kaynaklar ve insani yardım kuruluşları, yıkım süreci sırasında aralarında iki bebek ve 70 yaşında bir kadının da bulunduğu en az dört kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

The New York Times'ın verilerine göre, Aralık ayından bu yana en az 10.000 kişi evsiz kaldı. Mağdurlardan biri olan balıkçı Iyabo Olaleye, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi: "Bu acı çok fazla. İki evimi kaybettim, çocuklarım yağmurun altında sırılsıklam oldu ve gidecek hiçbir yerimiz yok."

"KAMU GÜVENLİĞİ" İÇİN ZORUNLU

Lagos Eyalet Hükümeti, gelen tepkilere ve ölüm iddialarına karşı sessizliğini korurken, operasyonun "kamu güvenliği" için zorunlu olduğunu savundu. Uzmanlar, yerleşimin riskli enerji hatlarının altında olduğunu ve modern şehircilik planlaması için bölgenin temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hükümet yetkilileri protestolar üzerine yıkımlara "ara verme" sözü verse de, bölgedeki ekskavatörlerin faaliyetlerine ara vermeden devam ettiği bildirildi.

TEMEL HİZMETLERDEN MAHRUM BİR YAŞAM

Yıkımlar başlamadan önce de Makoko’da yaşam bir hayatta kalma mücadelesinden ibaretti: Kanalizasyon ve atık toplama sistemi yok. Temiz suya erişim kısıtlı; kolera ve tifo gibi hastalıklar endemik durumda. Elektrik erişimi yok ve ahşap yapılar nedeniyle yangın riski çok yüksek.