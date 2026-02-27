Türkiye’de yatırımcıların uzun süredir güvenli liman olarak gördüğü altın, 2026 itibarıyla yerini kademeli olarak arazi yatırımlarına bırakmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Hanehalkı Beklenti Anketi’ne göre altın %55 ile ilk sırada yer almayı sürdürse de, toprak yatırımı enflasyona karşı güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu durum yatırım tercihlerinde dikkat çekici bir değişime işaret etti.

YATIRIMIN YENİ ROTASI DOĞU VE GÜNEYDOĞU

Son bir yıllık ortalamaya bakıldığında Türkiye genelinde arazi fiyatları %18,51 arttı. Bu oran enflasyonun altında kalsa da il bazlı veriler farklı bir tablo ortaya koyuyor. Büyükşehirlerde artış sınırlı kalırken gelişmekte olan bölgelerde çok daha yüksek getiriler görüldü. Özellikle Bingöl %120,39’luk artışla ilk sıraya yerleşti. Onu %98 ile Şırnak ve %77 ile Hakkari takip etti. Bu veriler yatırımın yönünün metropollerden Anadolu’nun yükselen illerine kaydığını gösteriyor.

UZUN VADEDE KAZANÇ SAĞLIYOR

Arazi yatırımı kısa vadede dalgalı görünse de uzun vadede güçlü kazanç sağlıyor. Son 5 yılda arsa fiyatlarında toplam %985’lik artış yaşandı. Likiditesi düşük olmasına rağmen halkın yaklaşık %30’u için toprak hala en cazip yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu tablo, yatırımcıların hızlı kazançtan ziyade uzun vadeli değer artışına yöneldiğini ortaya koyuyor.

METROPOLLER DE AYRIŞMAYA BAŞLADI

Büyük şehirlerde ise farklı bir görünüm dikkat çekiyor. İstanbul ortalama 2.895 TL metrekare fiyatı ve %25’lik artışla güçlü konumunu korurken, Ankara %10’luk artışla enflasyonun gerisinde kaldı. Artvin ise %0,13’lük artışla fiyatların neredeyse sabit kaldığı il olarak öne çıktı.