Şarkıcı Burak Bulut, 25 Eylül 2024'te bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Eda Sakız'a konserinde romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Bulut ile Sakız birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin düğünü Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi.
Sanat camiasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğünde sahne alan Alişan, sevilen parçalarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.
Takı töreninde Burak Bulut'un eşine taktığı altınlar dikkat çekti. Cam kutuda getirilen altınların servet değerinde olduğu görüldü.
Düğün sonrası başlayan after partinin konsepti de çok ses getirdi.
Sahneye çıkan dansçılar, polis konseptli kostümler içindeki şovlarıyla dikkat çekti. Kelepçeler, kırbaçlar ve ışık oyunları eşliğinde eğlenen damat Burak Bulut ve Eda Sakız ilginç konsept tercihleriyle dikkat çekti.