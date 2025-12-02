

TV dizileri ve sinema filmleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, Rusya'da bir etkinliğe katıldı.

Astrakhan şehrinde düzenlenen Türk Dizi Müziği etkinliğinde "Hangi oyuncuyu kral olarak görmek istersiniz?" sorusunun yer aldığı halk oylamasının sonuçları da açıklandı.

3 binden fazla oyun kullanıldığı yarışmada 2 bin 747 oy alarak birinci seçilen Özçivit'e sahnede kral tacı takıldı. O anlarda oyuncunun 'Malkoçoğlu Bali Bey' rolünü canlandırdığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin müziği çaldı.

Son yıllarda uluslararası platformda geniş hayran kitlesi oluşturan Özçivit'in o anları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Bu arada Özçivit'in bu etkinlikten 20 milyon TL aldığı söyleniyor.

İLK KEZ TİYATRO YAPACAK

Öte yandan Burak Özçivit kariyerinde ilk kez tiyatro yapmaya hazırlanıyor. 'İstanbul'un En Güzel Kızı' adlı tek kişilik oyunla sahnede olacak olan Özçivit, bir araba tamircisi olan 'Oki' karakterine hayat verecek.

'İstanbul'un En Güzel Kızı'; ömrünü bu şehre, babasına ve gönlünün en kıymetlisine adamış Oktay'ın (Oki) hikayesini anlatıyor.