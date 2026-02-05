Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2016 yılında evlenmişti. 2019'da Karan'ı, 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Burak Özçivit geçen günlerde mal varlığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Gayrimenkul zengini olan Burak Özçivit, bu kez yeni aracıyla gündemde. Tam bir spor araba tutkunu olan Özçivit'in garajına bir yenisini daha eklediği görüldü.

Önceki gün Etiler'de 50 milyon lira değerindeki yeni otomobiliyle görüntülendi.

Oyuncu, "Kendime vakit ayırdım biraz"” dedi. Yeni sezonda ekrandan uzak kalan Özçivit, "Çocuklar ne isterse onu yapıyoruz. Onlarla olmak çok eğlenceli. Özlemişim, hiç durmuyordum. Bu ara çok rahatım" diye konuştu.

Burak Özçivit'in garajında yeni aracının yanı sıra, 2 Adet Ferrari, 1 adet pickup, 1 adet Mercedes GT, 1 adet klasik araç ve 2 adet Porsche bulunuyor.