Ekranların en çok konuşulan oyuncularından Burak Özçivit, bu kez rol aldığı projelerle değil yatırım iddialarıyla gündeme geldi. Uzun süredir Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran Özçivit’in, son yatırımı sosyal medyayı salladı.

TOPLU KONUT ALIMI YAPTI

İddiaya göre ünlü oyuncu, gayrimenkul yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Eyüpsultan’da toplu bir konut alımı yaptı.

Yaklaşık 150 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirdiği konuşulan Özçivit’in, 30 daireyi portföyüne dahil ettiği ileri sürüldü.

Başarılı kariyerinin yanı sıra kazancıyla da sık sık magazin basınında yer alan Özçivit’in, lüks otomobilleri, yurt dışındaki hayran etkinlikleri ve reklam anlaşmalarıyla dikkat çektiği biliniyor. Son yıllarda özellikle gayrimenkul alanında yatırımlar yaptığına dair iddialar da zaman zaman kamuoyuna yansımıştı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

150 milyon TL’lik yatırım söylentisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar “Servetine servet kattı” yorumunda bulunurken, kimi paylaşımlarda ise “Eyüpsultan’ı komple alsaymış” şeklinde esprili ifadeler dikkat çekti.