Ünlü oyuncu Burak Özçivit, lüks araçları ve gayrimenkulleriyle ilgili dikkat çeken bir hamle yaptı. Özçivit’in, villalarından özel garajlı evine kadar birçok mülkünü peş peşe satışa çıkardığı iddiası magazin gündemini hareketlendirdi. Bu adım, kulislerde “boşanma hazırlığı” ya da “yurt dışına taşınma planı” olarak yorumlandı.

DEĞERİNİN ALTINDA

İddialara göre Özçivit, garajındaki lüks otomobilleri elden çıkarmaya başladı. Oyuncunun, 22 milyon liraya aldığı bir aracı 14 milyon liraya sattığı öne sürüldü.

NE VARSA SATIYOR

Otomobillerin yanı sıra Özçivit’in Acarkent’teki iki villasını da satış listesine koyduğu iddia edildi. Üstelik emlak ofisleri aracılığıyla değil, doğrudan yakın çevresine “Uygun fiyata almak ister misiniz?” teklifi götürdüğü konuşuluyor. Bu durum, çevresinde “Yangından mal kaçırır gibi” yorumlarına neden oldu.

Oyuncunun ayrıca, Şile veya Sapanca’da inşa ettirdiği özel garajlı lüks evini de satışa hazırlandığı belirtiliyor. Böylece yalnızca yaşam alanlarını değil, yatırım amaçlı edindiği mülkleri de nakde çevirdiği ileri sürülüyor.

İKİ FARKLI SENARYO VAR

Magazin kulislerinde bu hamle için iki ihtimal öne çıkıyor, boşanma hazırlığı ve yurt dışına taşınma hazırlığı.

Boşanma hazırlığı konusu mal varlığını nakde çevirmesi, olası bir mal paylaşımı öncesi adım olarak değerlendiriliyor. Yurt dışına taşınma noktasında da, Ortadoğu’da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özçivit’in Dubai, Katar ya da Irak gibi ülkelerde yaşamayı planladığı iddia ediliyor. Henüz Özçivit’ten iddialara yönelik resmi bir açıklama gelmedi.