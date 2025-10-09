İstanbul'da trafikte Burak Özçivit ile karşılaşan motorcu bir gencin diyalogu sosyal medyada gündem oldu.

Burak Özçivit tarfikte lüks aracıyla ilerlerken arkasından yaklaşan bir motorcu, oyuncuya "Çok yakışıklı çocuğum ama oyuncu olamıyorum. Nasıl oyuncu olabilirim?" diye seslendi.

Kısa bir şaşkınlığın ardından Özçivit gülümseyerek "Keşke bir yöntemi olsa da söylesem sana" dedi.

O anı cep telefonuyla kaydeden genç, videoyu sosyal medyada "İstesem karşıma çıkmaz dediğim ünlü" notuyla paylaştı.

Paylaşım kısa sürede gündem oldu.