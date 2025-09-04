

'Aşk ve Gurur', 'Kara Sevda', 'Çukur', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Sadakatsiz', 'Hudutsuz Sevda', 'Siyah Kalp' ve 'Kuruluş Osman' gibi birçok projede yer alan Burak Sergen 2021 yılının mart ayında corona virüsüne yakalanmış ve uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Zor günleri atlattıktan sonra Sergen sevgilisi Nihan Ünsal ile aynı yılın haziran ayında evlenmişti. Ancak Burak Sergen, aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. Kısa süre içerisinde de Ünsal'ın, İzmirli bir iş insanı ile fotoğrafları basına yansımıştı.

Burak Sergen geçen yıl Nihan Ünsal'dan boşandıktan 5 ay sonra da tiyatrosunun genel müdürü, kendisinden 26 yaş küçük Gizem Şağban ile evlenmişti.

"GENÇLEŞMİŞ"

Ünlü oyuncu şimdilerde eşiyle tatilin keyfi yapıyor. Burak Sergen'in önceki gün eşiyle birlikte asansörde verdiği bir poz ise sosyal medyada gündem oldu.

Sergen'in son hali herkesi şaşırttı. Hayranları "Gençleşmişsin", "Sana ne olmuş?", "Bu evlilik yaramış", "Çok sayıflamışsın" diye yazdı.