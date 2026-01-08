İzmir'in Urla ilçesine bağlı Çeşmealtı Mahallesi'nde dehşet bir olay yaşandı.

Ege'deSonSöz haber sitesinde yer alan habere göre, Urla Belediyesi'nden emekli Burak Ulamışlı'nın cansız bedeni tekne demirine bağlı şekilde denizde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken Ulamışlı'nın cansız bedeni denizden çıkarıldı.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirildi.

Bu arada Ulamışlı'nın geride uzun bir not bıraktığı da iddia edildi.

Ulamışlı'nın 31 Mart 2024 seçiminde CHP'den Urla Belediye Başkan Aday Adayı olduğu öğrenildi.