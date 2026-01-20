13 Ocak'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelmiş, mücadeleye oyunun 13. dakikasında yaşanan olaylar damga vurmuştu.
Karşılaşma 0-0 devam ederken 13. dakikada Gaziantep ekibinde Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesinin ardından şiddetli itirazlarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sinir krizi geçirerek maçın hakemi ve yan hakeminin üzerine yürüdü.
3 MAÇ MEN CEZASI VERİLDİ
Sahada bulunan oyuncuların yanı sıra yardımcılarının da yoğun mücadelesiyle zor tuttukları Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu.
PFDK, Yılmaz'a 3 maç men cezası verdi.