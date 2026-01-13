Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 0-0 devam ederken 13. dakikada Gaziantep ekibinde Tayyip Talha Sanuç kırmızı kart gördü. Kırmızı kartın ardından şiddetli itirazlarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz da kırmızı kart gördü.
GÜÇLÜKLE DURDURDULAR
Burak Yılmaz, kırmızı kart gördükten sonra adeta kendini kaybetti ve yan hakemin üzerine yürüdü. Sahada bulunan oyuncuların yanı sıra yardımcıları da Burak Yılmaz'ı tutmakta zorlandı.
Yan hakemin üzerine defalarca koşmaya çalışan ve sözlü tartışmaya giren deneyimli teknik adam, güçlükle sakinleştirildi.