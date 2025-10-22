Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada suça sürüklenen B.B. ve U.B. 24'er yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Davayı karara bağlayan heyet, B.B. ve U.B.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırdı. Cezada indirim uygulamayan heyet, M.A.D. ve A.Ö.'yi ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraatlerini kararlaştırıp, tahliye etti.

Kamuoyunda tepkilere neden olan tahliye kararlarına eski milli golcü ve teknik direktör Burak Yılmaz da kayıtsız kalmadı. Halkın tamamından gelen tepkiler sonrası bir paylaşım yapan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır.

Adalet, sadece geçmişe değil, yarına da sahip çıkmaktır."

Çocuklarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır.

Adalet, sadece geçmişe değil, yarına da sahip çıkmaktır.#MattiaAhmetMinguzzi https://t.co/F2aw2e6wf4 — Burak Yılmaz (@yilmazburak17) October 21, 2025

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı davaya ilişkin yaptığı açıklamada, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasında B.B. ile U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müşterek fail, A.Ö. ve M.A.D.'nin ise "çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan cezalandırılmasının ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin talep edildiği anımsatıldı.