Süper Lig’in 15’inci haftasında Gaziantep FK deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş’ın agresif oynayacağını bildiklerini ve planlarını geçiş üzerine kurduklarını ifade eden Burak Yılmaz, “Fenerbahçe’nin puan kaybetmesiyle Beşiktaş’ın agresif olacağını biliyorduk. Pazartesi günü 20.00’de olmasına rağmen taraftarın yoğunluğu beni korkuttu. Biz tamamen planımızı geçiş üzerine yaptık. Beşiktaş 3 1 oyun kuruyor. Orkun çok fazla sorumluluk almak adına oraya geç geldiği için kaptığımız toplarla geçiş üzerine çalıştık. Başarılı da olduk. İlk devre harika geçişler yaptık. Finalleri yapamadık. Finalleri yapabilsek içeri 3-0, 4-0 girebilirdik. En zor deplasmanlardan birinde alınmış bir puan başarıdır. Keyifli bir maç oldu. Oyuncularımın isteği benim için değerliydi. Beşiktaş’ı da tebrik etmek lazım. 2 kere geri düşüp gelmeleri büyük takım reaksiyonuydu. 1 puanı hak ederek gidiyoruz. 2 puanı kim kaçırdı, ona da siz karar verir. Beşiktaş kötü oynadı diyemem. Biz topu verip, geçiş üzerine plan yaptığımız için bu pozisyonları yiyeceğimizi biliyorduk. Kamara bugün gününde olsa 3 puanı alırdık. Beşiktaş için üzücü bir akşam. Biz bir puan için mutluyuz” diye konuştu.

"BÖYLE BİR TARAFTARIN ÖNÜNDE HOCALIK YAPMAYI KİM İSTEMEZ"

Beşiktaş’ta teknik direktörlük yapma hayali olup, olmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Burak Yılmaz, “Beşiktaş’ın bir teknik direktörü var. Ben Gaziantep FK’nin teknik direktörüyüm. Evet ya da hayır demek doğru değil. Herkesin hayalinde bir şeyler vardır. Böyle bir taraftarın önünde hocalık yapmayı kim istemez. Sergen Yalçın’ı seven ve takdir eden biriyim. Herkesin gönlünde bir şeyler vardır. Bunu dile getirmek şu an doğru değil diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"4 MAÇLIK TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTIM DİYEMEM"

Beşiktaş’ta görev aldığı dönemde çok fazla teknik direktörlük yaptığını söyleyemeyeceğini ifade eden Burak Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir kaos döneminde Beşiktaş da teknik direktörlük yaptım diyemiyorum. Herkesin sorumluluk alması gerekiyordu. Ben milli takımdan gelen teklifi elimin tersiyle ittim. Başkan; 3, 4 maçlığına hoca getirmek istemiyorum bana yardımcı ol dedi. Çok kırıldım, üzüldüm. Ben 4 maçlık teknik direktörlük yaptım diyemem. Bunu kötü olarak söylemem. Kayserispor’a gittiğimde ligde kalması imkansızdı. Oraya gittik kümede kaldık. Kasımpaşa’da kümede kalalım dediler, haftalar önce kaldık. Anlaşamadığımız için ayrıldık. Gaziantep de kendim transfer yapabildim ilk defa. Başkana teşekkür ederim bana destek oldu. Kendi oyunumu, kendi oyuncularımla oynayacağım bir ortam var. Puan ortalamam artarak gidiyor. Geliştiğimi görüyorum. Teknik, taktik sabaha kadar çalışıyoruz. İnsan ilişkilerinde kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum.”

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI KIZAR DA DÖVER DE"

Beşiktaş taraftarıyla arasında özel bir ilişki olduğunu söyleyen Yılmaz, “Beşiktaş taraftarı kızar da döver de. Beni çok dövüyorlar ama. Ben de oyuncuma kalkmasını söyledim. O oyuncumu oyundan aldım. Genç bir teknik direktörüm. Bana da tepki gelince oyuncuyu oyundan aldım. Beni genel de dövüyor ama ne olursa olsun ben ilişkimizin özel olduğunu düşünüyorum” dedi.

"OYUNCULARIM YERE YATMADI"

Oyuncularının maçta yere yatmadığını 3 tane sakat verdiklerini belirten Burak Yılmaz, “Oyuncularımız yere yatmadı. 3 tane sakatım var. 3 tane cezalım var. Tayyip Talha, tomografiye gidiyor. Buradan puan almak kolay değil. Ama oyuncularım yere yatmadı. Hakem 6 dakika uzatma verdi, 7 de verebilirdi. Biz de yere yatın, zaman geçirin diye bir şey söylemedik. 3 tane sakatımız var. 3 tane cezalımız var” şeklinde konuştu.

Hakemler konusunda düşünceleri sorulan Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen haftaki penaltı pozisyonumuzu görmüşünüzdür. Yüzde 100 penaltı, tek kelime etmedim. Zaman zaman lehimize, zaman zaman aleyhime kararlar olacaktır. Sergen Yalçın’ın kendi taktiridir. Ben hakemler hakkında konuşmayacağım. Bu sıkıntılı dönemde doğru olduğunu düşünmüyorum.”