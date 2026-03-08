Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarıya hızlı başlayan Gaziantep FK, 54. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Fatih Karagümrük, 63. dakikada Serginho ile bu gole karşılık verdi ve maçın skorunu ilan etti. Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gaziantep ekibinde gözler Burak Yılmaz'a çevrildi.

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından taraftarlar ile ikili diyaloğa giren Burak Yılmaz "Taraftar her zaman haklıdır. Ben çok çalışıyorum. Ne kadar fedakarlık yaptığımı herkes biliyor. Burası babanın çiftliği değil dediler ona çok üzüldüm. Taraftarın başım üzerinde yeri var. Pazar günü en kalabalık maçımızı oynayalım. Onlara yalvarıyorum. Gelsinler. Protesto edeceklerse maçtan sonra protesto etsinler. Onları daha fazla üzmenin gereği olmaz gerekeni de yaparız." ifadelerini kullanmıştı.

Karagümrük karşısında da beklenen sonucu elde edemeyen deneyimli teknik adama 'gerekeni yaparız' ifadeleri sosyal medya üzerinden hatırlatıldı.