Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Zecorner Kayserispor ile Gaziantep FK, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı konuk ekipi Gaziantep FK, 3-0'lık skorla kazandı.

Gaziantep FK, 39. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ile öne geçti. Mücadelenin 45. dakikasında ise Mohamed Bayo'nun attığı golle deplasman ekibi ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 64. dakikasında Mohamed Bayo bir kez daha sahneye çıkarak farkı üçe çıkardı. Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 22'ye yükseltti. Kayserispor, 9 puanda kaldı.