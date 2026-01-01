Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın transfer çalışmaları hız kazandı. Kırmızı-siyahlı yönetimin, Trabzonspor'da forma giyen Kazeem Olaigbe ve Denis Dragus için resmi teklifini yaptığı öğrenildi.

BURAK YILMAZ İSTİYOR

Kulüpler arasındaki temasların birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın iki futbolcuyu da kadrosunda görmek istediği, bu nedenle yönetimin önceliğini bu transferlere verdiği belirtildi.

Gaziantep FK'nın, Trabzonspor'dan gelecek cevaba göre transfer planlamasını şekillendireceği ifade edildi.

Bordo-mavili tarafın henüz resmi bir dönüş yapmaması, şehirde ve taraftarlar arasında merak uyandırırken; görüşmelerin olumlu ilerlediği yönünde kulis bilgileri dikkat çekiyor.