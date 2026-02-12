Burak Yörük ve Tuana Yılmaz önceki akşam katıldıkları bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Trabzon'da devam eden dizi çekimleri nedeniyle İstanbul'dan uzak kalan Yörük "Ailemi, eşimi dostumu çok özlüyorum ama Trabzon mükemmel bir yer. Dizi çok güzel gidiyor, insanın yaptığı işin bu kadar güzel tepkiler alması harika" dedi.

Tuana Yılmaz'a evlilik teklifinde bulunan Yörük, "Yazın sizi düğüne davet edeceğiz" dedi.

Yılmaz da düğün hakkında "Prosedürlü bir şey planlıyoruz, bakalım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.