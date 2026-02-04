Ulaşım projelerinin tamamlanması ve değişen yaşam tercihleri doğrultusunda, İstanbul merkezli yatırımcıların Balıkesir genelindeki arazi edinimlerinde belirgin bir artış gözlemleniyor. Gayrimenkul verilerine göre; Gömeç, Erdek ve İvrindi-Havran hattı, işlem hacmi bakımından ilin en hareketli noktaları olarak kayıtlara geçti.

BU 3 YERDEN TOPRAK ALIYORLAR

Yapılan saha analizleri ve satış verileri, yatırımcı talebinin üç ana odakta toplandığını gösterdi:

Gömeç Hattı:

Ayvalık ve Burhaniye lokasyonlarındaki fiyat doygunluğu, yatırımcıyı komşu ilçe Gömeç’e yönlendirmiş durumdadır. Özellikle Karaağaç ve Kuyalan bölgeleri, müstakil konut projeleri için birincil tercih noktası haline geldi.

Erdek ve Kapıdağ Yarımadası:

1915 Çanakkale Köprüsü ve deniz ulaşım hatlarının sağladığı lojistik avantaj, Erdek’in Ocaklar ve Narlı gibi sahil şeritlerine olan talebi artırmıştır. Bölge, Marmara Denizi’ndeki kıyı özellikleri ve yüksek oksijen oranı nedeniyle "premium yatırım" statüsünde değerlendiriliyor.

İvrindi ve Havran:

Sahil şeridinden farklı olarak bu ilçeler, ekolojik tarım ve sürdürülebilir yaşam alanları (Tiny House projeleri) için talep görmektedir. Kaz Dağları eteklerindeki bu araziler, doğa odaklı gayrimenkul yatırımlarının merkezi konumuna geldi.

3 TEMEL HUSUSA DİKKAT ÇEKİLDİ

Gayrimenkul uzmanları ve ilgili kurumlar, bölgeden arazi edinecek kişiler için stratejik öneme sahip üç temel hususa dikkat çekti: Satın alınacak arazilerin güncel imar durumunun belediyelerden teyit edilmesi, özellikle "zeytinlik" vasıflı taşınmazlardaki yapılaşma kısıtlamalarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Gayrimenkul değer artışlarının, yeni çevre yolları ve otoyol bağlantı noktalarına yakınlıkla doğrudan korelasyon gösterdiği gözlemlendi. Bölgenin tarımsal potansiyeli ve doğal dokusunun korunmasının, orta ve uzun vadeli yatırım değerini belirleyen ana unsur olduğu ifade edildi.