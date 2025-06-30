Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Yangınlara 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle müdahale ediliyor.

Kuyucak Mahallesi’nde şiddetli rüzgar nedeniyle dün helikopterlerin müdahale edemediği yangın, bölgedeki birçok yerleşim yerinde tahliye işlemlerini zorunlu kılmıştı. Ekipler, yangınları söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Doğanbey mevkisinde dün başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek Doğankent Sitesi’ne sıçradı.

345 hanenin bulunduğu yazlık sitedeki çok sayıda ev kullanılmaz hale gelirken, 2 araçta da hasar oluştu. Yangın nedeniyle site hızla tahliye edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, gece boyunca alevlerle mücadele etti.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte itfaiye ekipleri, yanan evlerde soğutma çalışmalarına devam ediyor. Site sakinleri, sabah saatlerinde evlerini kontrol etmek için bölgeye gelmeye başladı.

İstanbul'dan Kadıköy Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek için geldi.

Site sakinlerinden Görkem Yarıcı, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde eşiyle yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için siteye geldiklerini belirtti.

Yarıcı, “Elektrik ve su yoktu. Eşimle kazma kürekle yardım etmeye çalıştık. İtfaiyeciler kurtarmaya çalıştı ama yetişmek mümkün değildi. Çok kötüydü. 1999’dan beri bu sitedeyiz. Sitemizde 345 ev var ve bazıları yandı. Bizim arka bahçemiz kül olmuştu” dedi.