Japonya, uzun süredir büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğunu azaltmak ve kırsal bölgeleri canlandırmak için göç teşvikleri sunuyor. Ülkenin düşen doğum oranları, bu teşviklerin tarihinin en yüksek seviyesine çıkarılmasına neden oldu. Yeni program kapsamında Tokyo’dan kırsal bölgelere taşınanlara 4,8 milyon yene kadar maddi destek sağlanacak.

BÜYÜK ŞEHİRLERDEN KIRSALA TEŞVİK EDİYOR

Japonya’da 2023 yılında sadece 758.631 bebek dünyaya geldi. Bu rakam bir önceki yıla göre %5,1 düşüş anlamına geliyor. Hükümet, kırsal bölgelerde hızla yaşlanan nüfusun dengelenmesi ve yerel ekonominin canlandırılması için genç aileleri büyük şehirlerden kırsala taşınmaya teşvik ediyor.

ÇOCUK BAŞINA ÖDEME YAPILIYOR

Yeni uygulamaya göre taşınmayı kabul eden ailelere çocuk başına 1 milyon yen destek sağlanıyor. Yerel bir iş kurmak veya bölgede çalışmak isteyenlere ek teşviklerle toplam destek 4,8 milyon yene kadar çıkabiliyor. Bu miktar, ortalama bir Japon hanesi için oldukça cazip bir taşınma paketi anlamına geliyor.

KALICI YAŞAM ŞARTI VAR

Programdan yararlanmak isteyen ailelerin, taşındıkları bölgede en az 5 yıl yaşamaları gerekiyor. Ayrıca en az bir yetişkinin ya yerel bir işte çalışması ya da kendi işletmesini kurması şart. Hükümet, bu sayede kırsal yerleşimlerde kalıcı bir nüfus yapısı oluşturmayı hedefliyor.

KIRSAL YAŞAMA İLGİ ARTIYOR

Uygulamayla birlikte kırsal bölgelerde boş konutlar daha uygun fiyatlarla satılırken, girişimcilere özel destek paketleri de sunuluyor. Uzmanlar, bu adımın Tokyo üzerindeki baskıyı azaltacağını ve bölgesel kalkınmayı hızlandıracağına dikkat çekiyor.