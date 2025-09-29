İtalya’nın Sicilya adasında bulunan Gangi kasabası, yıllardır evleri ücretsiz ya da sembolik fiyatlarla yabancılara sunmasıyla gündeme geliyor. İlk bakışta “hayal gibi” görünen bu fırsat, aslında pek çok kişinin düşündüğü kadar cazip değil.

TARİHİ KÖY BOŞALIYOR

Bir zamanlar hareketli bir yerleşim olan Gangi, genç nüfusun şehirlere göç etmesiyle büyük ölçüde boşaldı. Köyde yüzlerce tarihi taş ev kaderine terk edildi. Yerel yönetim, bu evleri canlandırmak ve bölgeyi yeniden yaşanır hale getirmek için “bedava ev” kampanyası başlattı.

NEDEN CAZİP GELMİYOR?

Evlerin cazip görünmesine rağmen taşınmak isteyenler büyük sorunlarla karşılaşıyor. Evlerin çoğu harabe halinde ve ciddi tadilat gerektiriyor. Restorasyon masrafları on binlerce euroya ulaşabiliyor. Yerleşim, büyük şehirlere uzak olduğu için iş olanakları sınırlı. Genç nüfusun az olması sosyal yaşamı kısıtlıyor. Uzmanlara göre cazibe “evin bedava olması” değil, tarihi dokuyu koruyarak masraflı bir restorasyonu üstlenmeye gönüllü olmak.

TURİSTLERİN GÖZDESİ

Her ne kadar yerleşmek isteyenler çekimser kalsa da, Gangi son yıllarda turistlerin ilgisini çekiyor. Tarihi taş evler, dar sokaklar ve Sicilya kültürü, köyü fotoğraf meraklıları için adeta açık hava müzesine dönüştürüyor.

İTALYA’DA BAŞKA NEREDE VAR?

Gangi’nin başlattığı bu kampanya, daha sonra İtalya’nın farklı bölgelerinde de uygulandı. Sardinya, Patrica ve Sambuca gibi kasabalar da benzer şekilde “1 euro evler” projesiyle gündeme geldi. Ancak her yerde aynı sorun yaşanıyor: Uygun fiyatlı ev, yüksek restorasyon maliyetleriyle birlikte geliyor.