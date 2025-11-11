İspanya, kırsal bölgelerde azalan nüfusu artırmak için dikkat çeken bir plan başlattı. Ülke, dijital göçebeleri, girişimcileri ve aileleri kırsal alanlara yerleşmeye teşvik etmek amacıyla nakit hibe ve aylık maaş desteği sunuyor. Bu teşvikteki amaç büyük şehirlerden uzak, sakin yaşam alanlarını yeniden canlandırmak ve kırsal ekonomiyi güçlendirmek.

KIRSAL YAŞAMA GERİ DÖNÜŞ TEŞVİĞİ

Uzaktan çalışanlara kapılarını açan Extremadura bölgesi, iki yıl bölgede yaşamayı taahhüt edenlere 15.000 avroya yani 733.187,40 Türk Lirası'na kadar hibe veriyor. Kuzeybatı’daki Ponga kasabası, yeni yerleşenlere yaklaşık 3.000 avro ödeme yaparken, bölgede doğan her bebek için ek destek sağlıyor. Galiçya’nın Rubia köyü ise çocuklu ailelere aylık 150 avro maaş vererek yerel okulların kapanmasını önlemeyi ve genç nüfusu bölgede tutmayı hedefliyor.

Bu programlar, yalnızca nüfus artışını değil aynı zamanda kırsal yaşamın kültürel dokusunu korumayı da amaçlıyor.

UZAKTAN ÇALIŞANLARA DA İKAMET HAKKI VE DÜŞÜK VERGİ SUNULUYOR

Yerel teşviklerin yanında, İspanya’nın dijital göçebe vizesi de uzaktan çalışanlara ikamet hakkı ve düşük vergi oranı sunuyor. Bu sayede ülke, Avrupa’da yaşam ve çalışma dengesini arayan dijital profesyoneller bu vizeyle İspanya’da uzun süreli olarak yaşayabiliyor ve Avrupa pazarına erişim elde ediyor.