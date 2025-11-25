Dünyanın birçok ülkesinde nüfusu hızla azalan kasabalar, yeniden canlanmak için ilgi çekici teşvikleri kullanıyor. İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Gangi kasabası bu akımın en bilinen örneklerinden biri. Uzun yıllardır boş kalan tarihi evler, yeni birilerini çekebilmek için ücretsiz veriliyor. Ancak bir şartı var o da evleri belirli bir süre içinde yenilemek. Gangi’den sonra Sicilya ve Sardinya başta olmak üzere İtalya'nın birçok bölgesi, aynı modeli uygulamaya başladı ve bu ilginç yöntem son dönemde turistlerin bile dikkatini çekti.

BENZER POLİTİKA İSPANYA'DA DA DEVREDE

Bu hareket yalnızca İtalya ile sınırlı değil. Sardinya Adası, kırsal bölgelere taşınacak kişilere 15 bin euro hibe veriyor. Ev fiyatlarının düşük olduğu bu kasabalarda amaç, nüfus kaybını durdurmak ve genç aileleri bölgeye çekmek. Benzer bir politika İspanya’da da devrede. Asturias ve Ponga gibi nüfusu yaşlanan köyler, yerleşmeyi kabul eden ailelere 3.000 ila 10.000 euro arasında destek veriyor. Çocuk sahibi olanlara ekstra ödeme yapılarak kırsal hayata dönüş teşvik ediliyor.

HİBE DESTEĞİ SUNAN ÜLKELER DE VAR

Teşvik uygulamaları Avrupa sınırlarını da aşıyor. ABD’nin Kansas ve Oklahoma eyaletleri, bölgeye taşınacak çalışanlara 10 bin dolar hibe sunuyor. Dijital çalışanlar, uzaktan çalışan gençler ve aileler özellikle hedefleniyor. Kanada’nın Cape Breton bölgesi ise boşalan kasabaları canlandırmak için ailelere ücretsiz arazi veriyor ve bölgedeki işletmeleri devralmak isteyenlere vergi kolaylığı sağlıyor.

YUNANİSTAN ADAYA TAŞINANLARA 500 EURO ÖDEME YAPIYOR

Yunanistan da benzer bir adım atmış durumda. Antikithira Adası, adaya taşınacak ailelere ücretsiz ev, üç yıl boyunca aylık 500 euro ödeme ve çocuk başına ek destek sağlıyor. Bu küçük ada, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için yeni nüfus çekmek zorunda.

Bir diğer dikkat çekici model ise İrlanda’nın terk edilmiş adalarında uygulanıyor. Eski taş evleri restore etmek isteyenlere 30 bin euroya kadar yenileme hibesi veriliyor. Dijital göçmenlerin bu bölgelere yerleşmesi özellikle destekleniyor.

ÇOCUK SAHİBİ OLAN AİLELERE ÖDEME

Benzer bir nüfus yenileme politikası Finlandiya’nın Lestijärvi kasabasında görülüyor. Bu küçük kasaba, çocuk sahibi olan ailelere 10 bin euro ödeme yaparak genç nüfusu geri çekmeye çalışıyor.