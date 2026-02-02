Dolandırıcılar artık sadece kargo bekleyenleri değil, "hakkınızda dava açıldı" korkusuyla tüm vatandaşları hedef alıyor. Telefonunuza gelen bir "uzlaştırma dosyası" mesajı, hayatınızın en büyük maddi hatasına dönüşebilir.

"CEZA DOSYANIZ VAR" MESAJI ATIYORLAR

Bu yöntemde telefonunuza şu tarz bir SMS düşüyor:

"Sayın vatandaş, hakkınızda açılan ceza dosyanızın uzlaştırma evresine geçilmiştir. Mağduriyet yaşamamanız için acilen dosyayı inceleyin: (Sahte Link)"

LİNKİ TIKLADIĞINIZDA E-DEVLET GRİRİŞ SAYFASI ÇIKIYOR

Linke tıkladığınızda karşınıza e-Devlet giriş sayfasının tıpatıp aynısı çıkıyor. TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptığınızı sandığınız anda, tüm bilgileriniz dolandırıcıların eline geçiyor.

Sözde "dosya masrafı" veya "iptal harcı" adı altında sizden 10-20 TL gibi çok küçük bir ödeme yapmanız isteniyor. Kart bilgilerinizi girdiğiniz anda asıl büyük vurgun gerçekleşiyor.

TIKLADIĞINIZ ANDA SANİYELERLE YARIŞIYORSUNUZ

Eğer "Hakkımda dava mı var?" paniğiyle o linke tıkladıysanız bankanızı acil koduyla arayın. Kartınızı kapatmanın ötesinde, bankaya "phishing (oltalama) mağduru" olduğunuzu belirtin. Bu, şüpheli işlemlerin durdurulması için kritik bir beyandır.

Eğer sahte siteye e-Devlet bilgilerinizle girdiyseniz, dolandırıcılar adınıza ikametgah değişikliği yapabilir veya üzerinize şirket açabilir. Şifrenizi değiştirip, iki aşamalı giriş özelliğini açın. Hakkınızda gerçekten bir dava olup olmadığını öğrenmenin tek yolu, SMS'teki linke tıklamak değil, tarayıcıya kendiniz yazarak uyap.gov.tr adresine girmektir.

UZMANLAR UYARDI

Resmi süreçlerin işleyişi hakkında bilgi veren uzmanlar, hiçbir mahkemenin, hukuk bürosunun ya da uzlaştırma heyetinin vatandaşlardan SMS yoluyla kredi kartı bilgisi talep etmeyeceğinin altını çiziyor. Bu tür mesajların temel stratejisinin "panik ve korku" yaratmak olduğunu belirten uzmanlar, "hemen ödeme yapılmazsa icra takibi başlayacağı" yönündeki tehditkar ifadelerin, aslında yüzde yüz oranında bir dolandırıcılık belirtisi olduğunu vurguladı.

Hukuki süreçlerin bu denli hızlı ve gayriresmi kanallar üzerinden yürütülemeyeceğini hatırlatan uzmanlar, dijital ortamdaki her türlü ödeme işlemi için asıl kart yerine, limiti kullanıcı tarafından anlık belirlenen sanal kartların tercih edilmesinin finansal güvenliğin ilk kuralı olduğunu ifade etti.