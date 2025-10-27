İrlanda hükümeti, ülkenin ücra açıklarındaki adalarına yerleşmek isteyenlere 72.240 sterline kadar yani 4 milyon liraya kadar hibe desteği veriyor.

AMAÇ BÖLGEYİ YENİDEN CANLANDIRMAK

İrlanda’nın “Yaşayan Adalarımız” adlı programı, ülkenin açık deniz adalarındaki terk edilmiş evlerin yeniden yaşanabilir hale gelmesini hedefliyor. Program kapsamında, boş veya bakımsız durumdaki mülkleri yenileyenlere 72.240 sterline (yaklaşık 4 milyon TL) kadar hibe sağlanıyor. Amaç, nüfusu giderek azalan bu adalara yeniden yaşam kazandırmak.

İRLANDA VATANDAŞI OLMA ŞARTI YOK

Programa başvurmak için İrlanda vatandaşı olma şartı bulunmuyor ama destekten yararlanacak kişilerin evi tatil evi olarak değil, daimi ikametgah amacıyla kullanması gerekiyor. Ayrıca mülkün 2007 yılından önce inşa edilmiş olması ve en az iki yıldır boş durumda bulunması gerekiyor.

30 ADA YENİDEN CANLANACAK

İrlanda’nın batı kıyısındaki yaklaşık 30 açık deniz adası, gelgit nedeniyle her gün ana karadan kopuyor. Bu adalarda yaşayanların sayısı artık 3 binin altına düşmüş durumda. Hükümet, hibe programıyla bu adalara yeni nüfus çekmeyi ve yerel ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor. Yetkililer, “Bu adalar İrlanda’nın kültürel dokusunun ayrılmaz bir parçası. Hedefimiz bu toplulukları yeniden yaşatmak” açıklamasında bulundu.

ARAN ADALARI EN ÇOK İLGİ GÖREN BÖLGE

Program kapsamındaki bölgeler arasında en dikkat çeken yer, Galway Körfezi’ndeki Aran Adaları. Inishmore, Inishmaan ve Inisheer adalarından oluşan bu bölge, hem doğal güzellikleri hem de sessiz yaşamı tercih edenler için ideal görülüyor. Yeni başvuru dönemi ise 14 Kasım 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.