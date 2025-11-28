

En son 'Camdaki Kız' dizisinde rol alan oyuncu Burcu Biricik, reklamcı Emre Yetkin ile 2016 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleri olan ikili, geçen yıl da ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı.

Mesleğine ara veren Biricik, kızını şehir kalabalığından uzakta, daha güvenli ve doğal bir ortamda büyütmek istedi.

Bu nedenle Emre Yetkin ile Balıkesir'in turistik ilçesi Ayvalık'ta 5 odalı butik bir otel açtı. Burcu Biricik, Ayvalık'taki bu yeni düzeni yalnızca bir yatırım olarak değil, aynı zamanda sıcak bir aile alanı olarak görüyor.

"KÜÇÜK BİR YERDE BÜYÜTMEK İSTEDİK"

Yaz aylarını burada geçiren Biricik, "Öyle milyon liralar harcamadık. Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz vardı. Orayı yapmamızın amaçlarından bir tanesi de çocuğumuzu köyde ve güven ortamından daha küçük bir yerde büyütebilmekti" dedi.