Türk Sanat Müziği'nin en güçlü sesleri arasında yer alan Muazzez Abacı, yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından geçtiğimiz hafta yoğun bakıma kaldırılmıştı.



Yapılan tüm müdahalelere rağmen Abacı, dün akşam saatlerinde vefat ederek sevenlerini yasa boğdu.



VEFAT HABERİNİ GALADA ÖĞRENDİ



Eşi Emre Yetkin ile birlikte 'Yan Yana' filminin galasına katılan 36 yaşındaki oyuncu Burcu Biricik, Abacı'nın vefat haberini de burada gazetecilerden öğrendi.



Biricik, kırmızı halıda basın mensuplarıyla sohbet ettiği sırada gazetecilerden, "Muazzez Hanım'ı da kaybettik, neler söylemek istersiniz?" sorusunu duydu.



YÜZ İFADESİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Soruyu duyar duymaz bir anda donup kalan, gözleri büyüyen ve şaşkınlık yaşayan Biricik'in tepkisi objektiflere yansıdı. Birkaç saniye boyunca ne söyleyeceğini bilemeyen oyuncu, kendisini toparladıktan sonra güçlükle konuşabildi.



Ünlü oyuncu, yaşadığı şoku gizleyemediği o anlarda şu ifadeleri kullandı, "Hiç haberim yoktu… Hasta olduğundan bile haberim yoktu. Çok üzüldüm. Başımız sağ olsun."









