Reklamcı Emre Yetkin ile 2016 yılında nikâh masasına oturan oyuncu Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024'te kızı Luna'yı kucağına almıştı.

Biricik, önceki kızı ve eşi ile Etiler'de görüntülendi

Luna, sarı saçları ve renkli gözleriyle annesine olan benzerliği ile dikkat çekti.

"EMRE İLE ESKİSİ KADAR KAVGA ETMİYORUZ"

Burcu Biricik anne olduktan sonra değişen hayatını şu sözlerle anlatmıştı:

"Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah. Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz."

Burcu Biricik en son 'Camdaki Kız' dizisinde rol almıştı.